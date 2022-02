Fiorentina, Italiano lancia la sfida alle avversarie: «Europa un sogno, non un’ossessione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato del sogno qualificazione in Europa

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in una lunga intervista a La Repubblica ha lanciato la sfida alle rivali per la qualificazione in Europa.

EUROPA – «Non siamo partiti certo con un obiettivo preciso se non quello di riavvicinare i tifosi e farli divertire. Ormai dopo due terzi di stagione siamo lì e non possiamo tirarci indietro, proveremo a rimanerci non pensando mai all’Europa come un’ossessione, ma semplicemente coltivando un sogno».

