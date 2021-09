Marchetti è diventato papà: «Che giorno speciale il 26...» FOTO

Federico Marchetti – ex portiere della Lazio – è diventato papà del piccolo Edoardo. A lui vanni gli auguri di Lazionews24.com

Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, è diventato papà del piccolo Edoardo. A dare la notizia è stato il giocatore stesso con un messaggio che avrà fatto sorridere i tifosi biancocelesti: «26 che giorno

speciale. Che giornata indimenticabile, non potevi scegliere giorno migliore per nascere…

26 settembre ore 18:36 Il mio amore da alla vita Edoardo, pesa 3,5 kg per 54 cm ed è bello quasi come la mamma( del papà per fortuna ha solo le spalle).

Ti sei fatto attendere qualche giorno dopo la scadenza(41settimane+2) ma questa attesa nn è stato ritardo perché sei arrivato puntale a cambiare la vita di mamma e papà e renderci la famiglia più felice del mondo.

Ti amo Lorena, ti amo piccolo mio!

Da domenica iniziamo un percorso insieme che sarà speciale, sicuramente».

Ai nuovi genitori vanno gli auguri di Lazionews24.com!