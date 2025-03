Fazzini Lazio, Perna parla del mancato arrivo alla Lazio

Fazzini Lazio, lo scouting dell’Empoli parla dell’ex obiettivo biancoceleste soffermandosi sul mancato arrivo in biancoceleste

In occasione della Palermo Conference, ha parlato lo scouting dell’Empoli Perna il quale è tornato sul mancato approdo alla Lazio di Fazzini, spiegando nel dettaglio il motivo di questa mancata conclusione della trattativa tra il club toscano e quello biancoceleste

FAZZINI – Il giocatore è stato vicino alla Lazio a gennaio, avevamo già un accordo ma per motivi tecnici non siamo riusciti a chiuderlo. Fazzini è un patrimonio importante per l’Empoli, ma l’operazione in quel momento non era possibile