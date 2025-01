Fazzini Lazio, l’ultima offerta per il centrocampista: non si andrà oltre queste cifre. Tutti i dettagli

Fazzini Lazio, le ultime di calciomercato e sul futuro del giocatore tanto ambito dal club. I dettagli

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, l’offerta della Lazio per Fazzini è stata fatta giovedì, e si stazionerebbe sui 10/12 milioni. Non si andrà oltre queste cifre e molto dipenderà anche dalle modalità di pagamento.

Il giocatore vuole trasferirsi alla Lazio con forza, ma adesso bisogna chiudere per evitare qualsiasi tipo di rientro in corsa della concorrenza. Vedremo gli ulteriori sviluppi e se la trattativa andrà finalmente in porto.