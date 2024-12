Fazzini Lazio, una cessione per fargli spazio. Non si esclude questa possibilità: su cosa lavorano Fabiani e Lotito

Fazzini Lazio, le ultimissime novità in vesta dell’apertura della sessione invernale di mercato. La situazione

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, a Formello si ragiona sulle mosse da fare a gennaio, anche in base alle possibili uscite. Il calciomercato Lazio infatti ha determinate caselle libere dove poter inserire nuovi innesti per Baroni. Altrimenti dovrebbe necessariamente vendere qualcuno per inserire nuovi arrivi. Uno come Fazzini sarebbe però fuori da questo ragionamento essendo ancora tra gli under 22.

Con caratteristiche simili infatti c’è già Castrovilli in rosa, al netto della sua affidabilità fisica. La società biancoceleste, insieme a Baroni, sta quindi valutando anche in base alla possibile cessione dell’ex viola quale pedina in più inserire.