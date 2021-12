Fares, spunta l’ipotesi Inter: i dettagli

Fares non ha convinto al Genoa e per lui potrebbe prendere corpo l’ipotesi Inter: ecco tutti i dettagli della possibile

Dopo una grandissima partenza ed esordio, Fares non ha convinto al Genoa. Qualche infortunio e il cambio di modulo l’hanno portato fuori dal progetto. L’algerino a gennaio cambierà quasi sicuramente aria.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrebbe fare ritorno alla Lazio, ma solo di passaggio. Le ipotesi Torino e Sassuolo sarebbero le più quotate, ma occhio alla pista Inter. D’altronde l’ex Spal è sempre stato un pupillo di Inzaghi, che ora sarebbe alla ricerca di un giocatore in grado di far rifiatare Perisic. La trattativa comunque non è semplice, visto che dovrebbero essere accontentate tre società.