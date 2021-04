Fares: «Con il Milan gara difficile. Fisicamente sto bene»

Momo Fares ha parlato in vista dell’importante match contro il Milan, in programma domani sera allo stadio Olimpico

Momo Fares ha presentato la sfida contro il Milan, in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, riportate nel match program della società biancoceleste.

LAZIO MILAN – «Sarà una gara molto difficile. Daremo tutto per vincere e per conquistare un successo che sarebbe fondamentale per lottare fino alla fine per i primi posti».

CONDIZIONI FISICA – «Da quando sono arrivato, mi sento migliorato dal punto di vista tecnico e tattico. Fisicamente mi sento molto bene e spero di aiutare la squadra».

GOL AI ROSSONERI – «Il mio ultimo gol in Serie A proprio contro il Milan? Con la Spal trovavo con più frequenza la via del gol. Voglio fare lo stesso con la Lazio».