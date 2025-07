Farcomeni Lazio, il tecnico della Primavera non ha dubbi: «Sarà importante nella nostra squadra. Su Bordoni capitano...» - Lazio News 24

Farcomeni Lazio, l’allenatore della Primavera non ha dubbi: «Sarà importante nella nostra squadra. Su Bordoni capitano…». Le parole

Cambio alla guida della Lazio Primavera: Francesco Punzi si presenta ai microfoni di Lazio Style Channel. Nell’intervista rilasciata, il nuovo allenatore ha condiviso emozioni, aspettative e progetti per la stagione imminente, dando avvio a un percorso fatto di passione, impegno e crescita per i giovani biancocelesti.

BORDONI – «Bordoni capitano è stata una scelta condivisa dettata anche per militanza nella Lazio. Io lo conoscevo dall’Under 18, quando anche mister Sanderra l’aveva chiamato due anni fa. Quest’anno in Primavera ha avuto la possibilità di giocare e si è conquistato la fiducia e il posto a suon di prestazioni positive. Incarna le qualità di cui parlavamo prima: la tenacia, la caparbietà, la voglia di non mollare mai anche nei momenti in cui ha giocato meno. E poi ha una dote fondamentale per chi fa questo sport, cioè che dal martedì alla domenica ha sempre lo stesso atteggiamento, è sempre al 100%. È un leader silenzioso, non parla tanto, ma l’esempio lo dà ponendosi e allenandosi nel modo giusto, che è un po’ una caratteristica di tutto il gruppo»

FARCOMENI – «Farcomeni è arrivato lo scorso anno dal fallimento della Reggina. Con la mia Under 18 ha giocato tutto l’anno come mezzala destra, è un giocatore che per qualità tecniche e fisiche può ricoprire tutti i ruoli dal centrocampo in su. Ha estro per fare l’esterno, ha passo per fare la mezzala e qualità tecniche per fare il play. Li stiamo un po’ alternando in questo momento, contro la prima squadra si è comportato bene. Ha la testa sulle spalle, questa cosa lo aiuta per interpretare più ruoli all’interno della stessa partita. È un ragazzo per bene con buone qualità, sarà importante nella nostra squadra»