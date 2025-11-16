Flaminio Lazio, Abodi commenta la situazione stadi in Italia in vista di Euro 2032: «Sono operativo. Roma migliorerà lo stadio Olimpico, la Lazio ha la sua agenda»

Flaminio Lazio, Abodi commenta la situazione stadi in Italia in vista di Euro 2032: le parole del Ministro per lo Sport ha parlato a Sky TG24

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è intervenuto ai microfoni di Sky TG24, affrontando il tema cruciale degli stadi in Italia in vista della candidatura al Mondiale 2026. Un dossier che, secondo il ministro, sta finalmente vivendo una fase di accelerazione concreta dopo anni di immobilismo.

SULLA SITUAZIONE STADI – «Sono operativo. Non basta la sensibilità, quella c’è sempre stata: se non si traduce in agenda, le cose non si fanno. Milano ha fatto un passo in avanti importante. Roma migliorerà lo stadio Olimpico e si immagina la realizzazione del nuovo stadio della Roma, così come la Lazio ha la sua agenda. Lavoriamo su 12 progetti, non c’è mai stata un’operazione di sistema così e si realizzerà».

IL TEMA NAPOLI – «Capisco la sua sacralità, ma auspico che i rapporti tra amministrazione e club portino a una soluzione che consegni a Napoli uno stadio alla sua altezza. Stento a credere a un Europeo senza Napoli, ma oggi il rischio c’è», ha ammonito il ministro.

