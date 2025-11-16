 Flaminio Lazio, Abodi: «La Lazio ha la sua agenda»
Connect with us

Hanno Detto

Flaminio Lazio, Abodi commenta la situazione stadi in Italia in vista di Euro 2032: «Sono operativo. Roma migliorerà lo stadio Olimpico, la Lazio ha la sua agenda»

Formello Hanno Detto

Lazio, parla Rovella: «Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. Ci vediamo molto presto!»

Hanno Detto Nazionali

Cabrini analizza: «Mi aspetto una gara tosta anche a San Siro. La Norvegia non è più la squadra modesta. Su Haaland...». Le parole

Hanno Detto

Bezzi commenta le tensioni in casa Lazio: «Sosta utile per Sarri e per la società. Lotito? Cambiare strategia, così non serve a nulla»

Hanno Detto

Roma Lazio, l'ex capitano giallorosso Giannini stuzzica i biancocelesti: «Ricordo quando mostrai le tre dita dopo un derby, mentre succedeva questa cosa!»

Hanno Detto

Flaminio Lazio, Abodi commenta la situazione stadi in Italia in vista di Euro 2032: «Sono operativo. Roma migliorerà lo stadio Olimpico, la Lazio ha la sua agenda»

Lazio news 24

Published

11 ore ago

on

By

Abodi

Flaminio Lazio, Abodi commenta la situazione stadi in Italia in vista di Euro 2032: le parole del Ministro per lo Sport ha parlato a Sky TG24

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è intervenuto ai microfoni di Sky TG24, affrontando il tema cruciale degli stadi in Italia in vista della candidatura al Mondiale 2026. Un dossier che, secondo il ministro, sta finalmente vivendo una fase di accelerazione concreta dopo anni di immobilismo.

SULLA SITUAZIONE STADI – «Sono operativo. Non basta la sensibilità, quella c’è sempre stata: se non si traduce in agenda, le cose non si fanno. Milano ha fatto un passo in avanti importante. Roma migliorerà lo stadio Olimpico e si immagina la realizzazione del nuovo stadio della Roma, così come la Lazio ha la sua agenda. Lavoriamo su 12 progetti, non c’è mai stata un’operazione di sistema così e si realizzerà».

IL TEMA NAPOLI – «Capisco la sua sacralità, ma auspico che i rapporti tra amministrazione e club portino a una soluzione che consegni a Napoli uno stadio alla sua altezza. Stento a credere a un Europeo senza Napoli, ma oggi il rischio c’è», ha ammonito il ministro.

LEGGI ANCHE – Stadi Euro 2032, Abodi avverte: «Entro un anno e mezzo»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.