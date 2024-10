Fabregas a Sky: «Vogliamo dominare, fiducia nei miei. Pedro? Ci abbiamo provato, ma...»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così a Sky prima del match contro la Lazio: ecco che cosa ha dichiarato

Cesc Fabregas ha parlato a Sky Sport prima di Como Lazio di Serie A.

COME CAMBIA L’IMPOSTAZIONE – «La nostra idea è quella di essere propositivi. Vogliamo dominare, creare situazioni e superiorità dove lasciano spazio loro. Tanta fiducia nella mia squadra. L’opportunità per tutti arriva, ora dipende da loro dimostrare che sono pronti».

NICO PAZ – «Lasciamolo libero, non parliamone tantissimo. Succede tutto molto veloce nella sua carriera. Dalla C spagnola a titolare con noi, il debutto in Nazionale… Lo dobbiamo gestire bene anche mentalmente».

PEDRO – «Nell’ultimo giorno di mercato gli ho mandato un messaggio, il mio collaboratore mi ha detto che era fuori dal progetto. Volevo vedere la sua situazione ma era già troppo tardi. Non è mai stata un’azione vera e propria. Speriamo oggi non abbia una buona serata».