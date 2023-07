Ex Lazio, ds Cosenza: «Rinnovo Zarate? Dobbiamo valutare» Le parole del direttore sportivo dei calabresi

Durante la presentazione del nuovo tecnico del Cosenza, Fabio Caserta, il ds dei calabresi, Roberto Gemmi, ha parlato della situazione relativa all’ex Lazio, Mauro Zarate.

LE PAROLE- Zarate? È una valutazione che dobbiamo fare, a prescindere dalla promessa del rinnovo. È una scelta tecnica. Non valutiamo il giocatore, che è un campione, ma tutto si basa sull’età e sul fisico. Al momento non rientra nelle mie idee. In questo momento non è un obiettivo. In ogni caso gli auguriamo di recuperare al meglio dall’infortunio