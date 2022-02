Zaccagni tacco d’oro: primo gol in Europa per il giocatore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaccagni porta in vantaggio la Lazio nella gara contro il Porto: è il primo gol in Europa per il giocatore

Lo aveva detto ieri in conferenza «sono contento di giocare in Europa, per me deve essere ancora più importante del campionato» e così è stato: Zaccagni ha segnato il suo primo gol in Europa League.



Mattia ha inventato un gol da cineteca: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha messo il tacco per bucare la porta di D. Costa e portare la Lazio sul momentaneo 1-0.