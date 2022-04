Europa League, Nkunku elimina l’Atalanta: il Lipsia vole in semifinale

Il Lipsia di Domenico Tedesco elimina l’Atalanta di Gasperini dall’Europa League: decisivo Nkunku

Dopo l’1-1 dell’andata, l’Atalanta non riesce a completare l’opera e guadagnarsi la semifinale. I nerazzurri vanno sotto già nella prima frazione di gioco: gol di Nkunku, bravo a sfuttare una ripartenza e a depositare in rete un pallone servito dalla destra da Laimer.

Nella ripresa alla squadra di Gasperini non viene assegnato un rigore per un tocco di mano su punizione di Malinovskyi. Nel finale raddoppia ancora Nkunku dal dischetto. I tedeschi affronteranno in semifinale la vincente di Rangers-Braga.