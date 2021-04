Euro 2020, Ceferin: «Garantiremo stadi sicuri e festosi ai tifosi»

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato dell’apertura degli stadi a Euro 2020: ecco le sue parole

Dal comitato esecutivo della UEFA arrivano le decisioni ufficiali in vista di Euro 2020. Due importantissime riguardanti le sedi: saltano infatti sia Dublino, dove le partite in programma si giocheranno a San Pietroburgo, che Bilbao, sostituita da Siviglia. In una nota ufficiale, il presidente Aleksander Ceferin si è detto soddisfatto.

«Abbiamo lavorato diligentemente con le federazioni ospitanti e le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso durante le partite e sono davvero lieto di poter accogliere gli spettatori per tutte la gara in programma a Euro 2020».