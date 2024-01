Eriksson e i messaggi di affetto di Mancini, Nesta, Nedved e Vieri in una puntata speciale de Le Iene. Ecco cosa è successo

Martedì 16 gennaio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene”. Nella puntata anche l’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson, che ha reso pubblica la sua malattia.

Come riporta Sportmediaset, il giornalista Nicolò De Devitiis si è recato in Svezia per consegnargli un video messaggio di alcuni giocatori. Mancini, Nesta, Nedved, Vieri sono solo alcuni dei nomi che portano lo stesso messaggio: “Forza Mister non mollare!”.