Enrico Lotito a Mediaset: «Il Bayern? L’avversario peggiore, ma sappiamo che…». Le parole del direttore generale dei biancocelesti

La Lazio affronterà, di nuovo, il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League, dopo il precedente di tre anni fa. Ai microfoni di SportMediaset ha parlato il direttore generale dei biancocelesti Enrico Lotito. Le sue parole a riguardo.

PAROLE– «Il Bayern? L’avversario peggiore che poteva capitarci. I tedeschi sono un grande avversario, ma sappiamo che la Champions è difficile. Lotteremo comunque fino alla fine per dire la nostra. Loro sono esperti di questa competizione, noi speriamo di fare ancora bene come successo fino a ora. In campionato non è andata così bene quest’anno ma adesso abbiamo la possibilità di scalare la classifica. Col Bayern Monaco comunque, ci proveremo ».