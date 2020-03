Emergenza coronavirus, Trump: «Nessun volo per l’Europa per un mese»

Mattinata dura anche per l’America di Trump colpita anche’essa dal coronavirus. Questo è quello che ha deciso il presidente Trump.

«L’Unione Europea non ha preso le stesse precauzioni che gli Stati Uniti hanno messo in atto per contenere l’epidemia di Covid-19. Presto intraprenderò un’azione di emergenza per fornire un cuscinetto finanziario alle piccole imprese e alle persone colpite dal virus».

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020