Emergenza Coronavirus, l’appello di Leiva: «Restate a casa»

Emergenza Coronavirus, Lucas Leiva ha postato un messaggio su Instagram, dove invita tutti a non sottovalutare la situazione

Nonostante l’Organismo Mondiale della Sanità abbia dichiarato lo stato di pandemia, dovuto all’emergenza Coronavirus, c’è ancora molta gente che sottovaluta la situazione, mettendeo a rischio la salute di tutti.

Per questo motivo, il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva ha scritto in portoghese un appello su Instagram, dove afferma: «Se evitiamo il contatto con le altre persone, automaticamente aiutiamo che il virus non si diffonda». Il numero sei conclude: «Dobbiamo unirci in tutto il mondo affinchè il contagio diminuisca ogni giorno».