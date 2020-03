Emergenza Coronavirus, Fontana: «Riduzione del numero di contagi»

Il Governatore Fontana ha annunciato come la situazione a causa Coronavirus si stia evolvendo in Lombardia, la regione più colpita

La Lombardia è senz’altro la regione d’Italia più colpita da Coronavirus. Per questo il Governatore Fontana oggi ha tenuto una conferenza stampa per aggiornare la popolazione sulla situazione. Queste le sue parole:

«Tamponi anche per i monosintomatici, non più solo per colori che hanno più sintomi riconducibili al Coronavirus. Anche oggi ci sono stati più tamponi rispetto i giorni precedenti, ma si assiste a una riduzione del numero di contagi. E’ la dimostrazione che bisogna fare la media di almeno cinque giorni per avere una visione e la visione ci conferma che quello di ieri è stato un episodio particolare. Non sta crescendo la linea dei contagi e io credo che stia iniziando la discesa. Questo non deve far alzare la guardia, fare sacrifici costa fatica ma porta ottimi risultati. Dalle celle telefoniche s’è accertato che la percentuale degli spostamenti s’è ridotta, di un 7% rispetto alla scorsa settimana e anche questo va nella direzione giusta».