Djukanovic Lazio, la trattativa con l’Hammarby è in SALITA: c’è un OSTACOLO. Le ultime sull’operazione per l’esterno montenegrino

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio è interessata all’esterno dell’Hammarby Viktor Djukanovic. La trattativa, però, rischia di non decollare a causa della volontà del club svedese, il quale non si vuole privare del suo talento a meno ché non arrivi un’offerta irrinunciabile.

Il classe 2004 può giocare sia come esterno d’attacco e sia come prima punta. Inoltre, nonostante la sua giovane età, è già titolare da anni in Svezia ed ha collezionato 4 presenze con la maglia del Montenegro.