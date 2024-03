Dimissioni Sarri, Gila congeda il tecnico: «Grazie mister» – FOTO

Dimissioni Sarri, il giocatore spagnolo pubblica un post sui social esternando la sua amarezza verso l’addio dell’ex tecnico biancoceleste

A tenere ancora banco in casa Lazio sono le dimissioni di Sarri, alla luce della sconfitta di lunedì sera contro l’Udinese. A congedare l’ormai ex allenatore biancoceleste ci pensa Gila, pubblicando un post della società, aggiungendo i doverosi ringraziamenti per il lavoro svolto da quest’ultimo nel club