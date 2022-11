Diffidati Lazio: chi è a rischio squalifica per la prossima giornata

I diffidati della Lazio in vista della prossima giornata di campionato sono due ovvero Lazzari e Marusic, ma l’ex Spal non ci sarà

Questa sera la Lazio sfida la Juventus, in un match fondamentale per il secondo posto in classifica.

In casa Lazio si dovrà fare attenzione ai cartellini gialli visto che ci sono due giocatori tra i diffidati: Lazzari e Marusic. Il primo non farà sicuramente parte della sfida mentre il secondo rischia di saltare il match contro il Lecce dopo la sosta Mondiali.