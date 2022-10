Lazio, una difesa a due facce: i numeri in campionato ed Europa League

In quest’avvio di stagione, la difesa della Lazio ha mostrato due facce completamente differenti tra loro: i numeri

In quest’avvio di stagione, la difesa della Lazio ha mostrato due facce completamente differenti tra loro. A dirlo sono i numeri, riportati dall’edizione odierna de Il Tempo.

In campionato gli uomini di Sarri hanno messo in mostra una grande solidità difensiva, subendo soltanto 5 gol. E per di più 4 solo arrivati su palla inattiva e soltanto uno su azione, ossia quello di Gabbiadini nel match con la Samp. E quei due punti avrebbero lanciato la squadra di Sarri a un solo punto dalla vetta.

Discorso diverso in Europa. Sette le reti subite, anche se nel computo pesa il disastro in terra danese. Anche nel successo contro il Feyenoord però la difesa aveva mostrato qualche scricchiolo, con due gol subito nell’ultima mezz’ora. Già da domani a Graz l’obiettivo è far vedere quanto mostrato in campionato.