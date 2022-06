Tacchinardi: «Cancellieri ottimo acquisto. E sul calciomercato...»

Tacchinardi ha detto la sua sull’acquisto di Cancellieri e sui movimenti di calciomercato della Lazio. Queste le sue parole

Tacchinardi ha detto la sua sull’acquisto di Cancellieri e sui movimenti di calciomercato della Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Cancellieri è bravo, mi piace molto, è un ragazzo umile ed è un ottimo profilo. Per me la Lazio deve capire se continuare a fare un discorso Lotito-Tare o se invece ascoltare Sarri per fare la squadra a sua immagine e somiglianza. La società biancoceleste è abituata a prendere lei i profili e poi l’allenatore deve saperli far rendere. Qui invece Sarri è abituato a chiedere certi profili».