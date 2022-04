Spalletti polemico: «Noi insufficienti e Lazio e Roma di successo?»

Luciano Spalletti si è voluto levare più di qualche sassolino dalle scarpe, tirando in ballo anche la Lazio. Queste le sue parole

Luciano Spalletti si è voluto levare più di qualche sassolino dalle scarpe, tirando in ballo anche la Lazio. Queste le sue parole nel post di Napoli-Sassuolo, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«Avere quasi la matematica certezza di entrare in Champions a tre partite dalla fine non era semplice. Ovviamente c’è anche del rammarico, ma abbiamo fatto grandi vittorie in campi importanti. Poi abbiamo avuto momenti difficili ,che vanno a riparare queste partite in cui siamo stati al di sotto delle possibilità. Sono stato io a parlare di Scudetto per alzare il livello dei ragazzi, ma vincere una partita in un clima come quello di oggi, di parziale contestazione, è una cosa che mi dispiace per i calciatori e per quello che hanno fatto vedere durante l’anno. Non è un campionato più facile degli altri, è proprio l’opposto. Le prime hanno un modo di stare in campo e una qualità diversa dagli anni precedenti. Sembra quasi sia un successo essere Roma, Atalanta e Lazio e che il Napoli sia in una situazione di insufficienza. Non è assolutamente così. Questo è un giochino che crea aspettative su chi pare, chi non è amico, che spinge e dà vantaggio».