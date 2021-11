Pandev: «Alla Lazio gli anni più belli della mia carriera»

Goran Pandev è tornato sugli anni vissuti in maglia biancoceleste. Queste le parole dell’attaccante macedone

«Non posso non dire che i miei cinque anni e mezzo alla Lazio sono stati i migliori della mia carriera, al di là dei due gol segnati nel derby. Con Delio Rossi volavo. Mi dispiace per come è andata a finire, la rottura con Lotito è stata brutta, ma sarò sempre grato al club per tutto ciò che mi ha dato».