Nicola incensa Sabatini: «Un uomo fantastico. Il suo lavoro...»

Nicola ha parlato della cavalcata salvezza della Salernitana, elogiando la figura di Sabatini sia dal punto di vista lavorativo che umano

«La sua presenza è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare questa proposta. È un uomo autentico e di grande credibilità. I tifosi hanno parlato di miracolo, ma è una parola abusata e non la condivido. Da parte sua c’è stata la capacità di portare giocatori forti e funzionali in poco tempo e un grande lavoro di sinergia. Senza Sabatini non so se i calciatori sarebbero venuti a Salerno: è stato fondamentale».