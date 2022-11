Montella: «A gennaio potrebbe cambiare tutto. E sui Mondiali...»

Montella ha detto la sua sia sul campionato di Serie A che sui campionati mondiali. Queste le sue dichiarazioni

Montella ha detto la sua sia sul campionato di Serie A che sui campionati mondiali. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni del Corriere dello Sport:

«Il Napoli sta facendo un grande lavoro e sono contento per Spalletti. A gennaio possono esserci delle insidie, viso che inizierà un altro campionato. Roma? Normale far fatica quando perdi giocatori importanti per infortunio. Mondiali? Sinceramente non la trovo una scelta scandalosa. Da calciatore avrei preferito così anziché, giocare alle 21 al nord d’inverno, dove si rischiano di più gli infortuni. La sorpresa ci sarà sempre. Argentina e Brasile le più solide. Francia al loro livello, ma senza Benzema sarà dura. Mi incuriosiscono Belgio e Germania»».