Mancini: «Zaccagni e Lazzari? Li ho convocati perché...»

Mancini è tornato sulla convocazione di Zaccagni e Lazzari in Nazionale, dopo il caso di qualche giorno fa. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport e a poche ore dalla sfida con l’Inghilterra:

«Io di solito scelgo sempre in base alle prestazioni dei giocatori in campionato. Un ct vede i ragazzi solo ogni tanto? Purtroppo sì. In questo periodo abbiamo lavorato tutti i giorni e siamo stati bene. Bisognava rinnovare un po’ e vedere come andava. E poi sono arrivate buone prestazioni e questo certamente ci ha fatto piacere».