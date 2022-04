Lotito: «Futuro Sarri? Discorsi prematuri. Sui tifosi e Acerbi...»

Lotito, intercettato dai giornalisti dopo il Consiglio Federale di oggi, ha parlato dei temi più caldi di casa Lazio

SARRI – «Il futuro di Sarri nella Lazio? È un discorso ancora prematuro, fermo restando che io ho una grande considerazione nei suoi confronti. È un uomo di grandi qualità e lavora 24 ore su 24 per il campo».

TIFOSI – «Lo sciopero dei tifosi in Lazio-Milan? Bisogna chiedere alla Curva se la partita è andata bene. Poi se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri… se la cantano e se la suonano, prendono a pretesto qualunque cosa, come i 40 euro per la partita. Andate a vedere quanto li mettono le altre squadre. La mia non era una battuta ma una constatazione di fatto».

ACERBI – «Si è subito chiarito tutto. Ci sta che quando uno è sotto pressione abbia reazioni di un certo tipo».