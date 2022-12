Julio Sergio: «Mou abituato a vincere, la Roma no»

Julio Sergio, ex portiere della Roma, lancia una stoccata alla squadra giallorossa. Queste le sue dichiarazioni

Julio Sergio, ex portiere della Roma, lancia una stoccata alla squadra giallorossa. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Centro Suono Sport:

«La Roma ha fatto un ottimo mercato in estate, riuscendo a spendere poco. Qualche calciatore non è acora riuscito ad esprimersi al meglio, ma sono sicuro che Mourinho stia studiando un modo per migliorare il rendimento di tutti nella seconda parte di stagione. Mou ha sempre allenato squadre abituate a vincere e la Roma storicamente lo è un po’ meno, ovviamente escludendo la Conference League dello scorso anno. Tutti in società stanno facendo il massimo. La differenza però la fanno sempre i giocatori, se rientreranno con la testa giusta e una buona condizione fisica la Roma potrà far meglio».