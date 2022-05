Italiano: «L’Europa si giocherà punto a punto»

Italiano, dopo la vittoria della Fiorentina sulla Roma, ha parlato della corsa per un posto in Europa, che vede coinvolta la Lazio

Italiano, dopo la vittoria della Fiorentina sulla Roma, ha parlato della corsa per un posto in Europa, che vede coinvolta la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«Siamo alle ultime due battute. C’è stanchezza mentale e fisica. Sono mesi che andiamo a mille all’ora. Si andrà avanti punto a punto. Siamo in quelle zone da iniziò stagione e ci teniamo a rimanerci. Chi sbaglia meno riuscirà ad arrivare in zone alte. La piazza di Firenze è importante. L’Europa sarebbe un sogno per tutti e ci crediamo».