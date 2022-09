Giordano: «La Lazio quest’anno ha una panchina importante»

Bruno Giordano ha analizzato il match andato in scena ieri tra Lazio e Verona. Queste le parole dell’ex attaccante

Bruno Giordano ha analizzato il match andato in scena ieri tra Lazio e Verona. Queste le parole dell’ex attaccante, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«La Lazio con le squadre medio-basse sbaglia raramente. Ha un giocatore come Immobile, che prima o poi te le risolve. Il Verona ha fatto poco e niente. Per me la squadra di Sarri ha meritato di vincere. Il tecnico in questa stagione si può permettere di avere in panchina giocatori come Vecino e Luis Alberto e questo fa la differenza. Quest’anno stiamo vivendo un campionato particolare. Infatti tutte sono imperfette e in questo contesto la Lazio può lottare per le zone alte. La cosa importante è mantenere l’equilibrio necessario e la forma migliore».