Fiore: «Mi aspetto un bel Lazio-Napoli. Si vede la mano di Sarri»

L’ex Lazio Stefano Fiore ha analizzato il match tra Lazio e Napoli, in programma domani sera allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate di 1 Station Radio:

«Nella Lazio si intravede l’impostazione sarriana, soprattutto per il modo di stare in campo dei giocatori. C’è rammarico per la partita di Genova. Per me sono due punti persi. I biancocelesti devono essere più concreti, ma è in questo difetto che si può scorgere il marchio del tecnico italiano. Ci si aspetta una Lazio protagonista quest’anno. Che gara sarà contro il Napoli? Una con molti gol, anche se non escludo un pareggio. Sono le due squadre che propongono il miglior calcio d’Italia».