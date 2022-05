Casini: «Coppa Italia? Modificare format non è priorità»

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato del possibile cambio di format della Coppa Italia

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato del possibile cambio di format della Coppa Italia. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Gr Parlamento:

«La Lega B ci ha fatto alcune proposte, ad esempio far giocare ai club le partite in casa contro le squadre di A. Ma al momento non è previsto un cambio nell’immediato, anche se nulla esclude che ciò possa avvenire in futuro. Il modello FA Cup? È lontano per un fatto culturale, rende difficile importarlo».