Cammarata: «Sarri un maniaco del lavoro. Al Pescara...»

L’ex attaccante del Cagliari Cammarata ha parlato di Maurizio Sarri, ricordando i tempi del Pescara. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Calciomercato.com:

«Mi ricordo i tempi di Pescara. Sono stati bellissimi. Per lui era il primo anno in Serie B. Oltre a essere un professionista è una gran persona e maniaco del lavoro. Ancora oggi sono rimasto in contatto con lui. Se gli chiedo consigli? Sì, soprattutto sulla fase difensiva. Un aneddoto? La prima amichevole di agosto. Io ero in panchina vicino a lui e sono rimasto sorpreso dal numero di sigarette che si è fumato. Erano tantissime».