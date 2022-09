Cagni: «Parole Sarri prive di logica. La Lazio ha un problema»

Cagni ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi soprattutto sulle parole di Maurizio Sarri

Cagni ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi soprattutto sulle parole di Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni della trasmissione radiofonica New Sound Level.

SARRI – «Se un allenatore, dopo una sconfitta contro una grande squadra, si attacca agli episodi arbitrali allora c’è qualcosa che non va. Così facendo dai un brutto messaggio anche alla squadra. Quello che ha detto è fuori ogni logica, anche i termini che ha usato, perchÉ gli allenatori devono capire che sono dei personaggi pubblici e vengono visti soprattutto dai giovani. Non si può dire che un arbitro sia in malafede o che sia scarso, non può dirlo neanche la società. Sarri avrebbe dovuto allenare ai miei tempi. Io ho subito delle cose che abbiamo subito tutti, ma era normale, c’era sudditanza psicologica e la accettavi. La Lazio ha giocato contro una grande squadra, qualitativamente più forte e il tecnico mette queste scuse? Deve capire quale è il problema della tua squadra, perchÉ è evidente che ci sia un problema».

LAZIO – «Ci sono delle situazioni in cui il VAR non è obbligata ad intervenire perché c’è l’arbitro vicino. Il rigore? Per me c’era. Alla Lazio accade di iniziare a ritmi bassi, poi l’avversaria aumenta il proprio e la squadra di Sarri non ha l’intelligenza,qualità e personalità di rialzarlo e riabbassarlo. Bisogna sempre avere un ritmo alto. Ma questo problema sta accadendo a tantissime squadre. Poi basta con questa linea difensiva, nessuno fa più la diagonale ed è facile prendere gol.La Lazio è noiosa a tratti, ma è tecnicamente forte».