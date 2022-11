Milinkovic, l'aneddoto di Brambati: «Qualche anno fa il Real Madrid...»

Massimo Brambati ha raccontato un curioso aneddoto riguardante Milinkovic. Queste le parole del noto procuratore

Massimo Brambati ha raccontato un curioso aneddoto riguardante Milinkovic. Queste le parole del noto procuratore, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Alessandro Moggi portò Zidane a vedere Milinkovic-Savic. Il tecnico e lo chiese a Florentino Perez, che offrì 70 milioni alla Lazio. Una big quindi ha cercato il serbo. Match con il Brasile? Faccio fatica a dire chi mi è piaciuto della Serbia, ma sicuramente in pochi. Vlahovic può ancora migliorare, ma deve avere anche un contesto che lo aiuti a migliorarsi. Entrambi hanno qualità immense, quelle giuste per essere in un top club».