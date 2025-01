Dia Lazio, il senegalese aggancia il record di Keita: ecco quale

Dia Lazio, l’attaccante senegalese torna al gol nel pareggio contro il Como: raggiunto il record di Keita Balde, le ultime

Il gol di ieri sera, che mancava da novembre nella sfida con il Cagliari, non è bastato alla Lazio per trovare la vittoria, ma ha permesso a Boulaye Dia di sbloccarsi in campionato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante senegalese ha trovato il suo quinto gol in Serie A, la seconda volta per un calciatore africano con i biancocelesti: prima di lui solo Balde Keita ci era riuscito. Con la rete di ieri sera ha inoltre raggiunto il bottino di gol messi a segno la scorsa stagione con la Salernitana.