Di Vaio dice la sua su Mihajlovic e sulle partite in cui lo affrontava: le parole dell’ex centravanti sulla leggenda biancoceleste

In una lunga intervista per l’episodio di Legends Road con Pierluigi Pardo su Dazn, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato della sua esperienza in rossoblù e ha ricordato con emozione Sinisa Mihajlovic, ex allenatore e grande figura del club.

Il legame con Mihajlovic e i tifosi della Lazio

Nel raccontare la sua esperienza con Mihajlovic, Di Vaio ha menzionato un episodio significativo accaduto durante la malattia dell’ex tecnico.

«Quando passò la prima fase della malattia, in occasione di un Lazio – Bologna, tutti i tifosi vennero in processione verso San Luca per Sinisa!»

Queste le parole che ha dichiarato Di Vaio. Questo gesto, un atto di solidarietà e affetto da parte dei tifosi, ha rappresentato un momento indimenticabile che ha legato ancor di più il club alla sua storia.

Un legame che va oltre il calcio

Per Di Vaio, la storia di Mihajlovic ha avuto un impatto profondo non solo sul club, ma anche sulla comunità, aggiungendo un significato più profondo alla storia del Bologna. “La sua storia ha dato un senso diverso alla storia del club”, ha aggiunto, enfatizzando quanto l’impegno e la determinazione di Mihajlovic abbiano lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi e nella vita del club.

