Di Napoli sui capitolini: «Coppa Italia? È più un peso per il Bologna, la Lazio invece…»

Di Napoli dice la sua sulla Coppa Italia, la disamina dell’ex centravanti sul trofeo nazionale e sul match in programma questa sera della Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha offerto la sua lettura in vista del quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. L’analisi dell’ex calciatore si è concentrata soprattutto sull’aspetto mentale e sul momento che stanno attraversando le due formazioni, tra difficoltà ambientali e rendimento altalenante. Per l’ex centravanti, più che il valore tecnico, sarà determinante l’approccio psicologico alla gara, in una sfida che può rappresentare uno snodo importante della stagione per entrambe.

Di Napoli, il commento sulla sfida di Coppa Italia

L’ex calciatore ha sottolineato come la squadra di Sarri arrivi all’appuntamento in un clima particolare, segnato anche dalle grandi tensioni con la tifoseria, ma ha evidenziato come il peso maggiore possa gravare sulle spalle del Bologna, chiamato a dare risposte dopo un periodo poco brillante. Le parole:

COPPA ITALIA – «La Coppa Italia? Credo sia più un peso per il Bologna, perché la Lazio parte con diverse problematiche, vedi l’ultima quella dei tifosi in contestazione. È un ambiente surreale, ma pesa più il trend negativo del Bologna, che sembra irriconoscibile. Non riesce a tirarsi fuori da una situazione piatta, che non è da una squadra di Italiano».

