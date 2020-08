Di Marzio: «Mayoral, offerta del Valencia: la Lazio si allontana»

Il Valencia avrebbe avanzato un’offerta per Borja Mayoral, obiettivo di mercato della Lazio.

L’inserimento del Valencia nella corsa per Borja Mayoral potrebbe aver complicato i piani della Lazio. Come riportato dal portale gianlucadimarzio.com, per lo spagnolo di proprietà del Real Madrid sarebbe stata fatta un’offerta di 15 milioni più bonus da parte del club valenciano. Se la Lazio vorrà aggiudicarsi l’asta per l’attaccante classe ’97 dovrà necessariamente alzare la propria posta o l’affare rischierà di sfumare.