Di Bartolomei jr: «La Lazio di Sarri gioca meglio della Roma ma il derby...»

Luca Di Bartolomei ha parlato in vista del derby tra Roma e Lazio: la sua analisi su una sfida che vale solo per il primato cittadino

Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino, il capitano dello scudetto giallorosso ’82-’83, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby tra Roma e Lazio.

PARTITA – «Un derby in cui purtroppo ci batteremo solo per il primato cittadino. Due squadre che non giocano benissimo, anche se la Lazio forse un po’ di più e questo giustifica il punto in più. Speriamo di vincerlo, nonostante un Immobile che ha superato Piola…».

CONFERENCE – «La Roma ha bisogno di ritrovare l’abitudine alla vittoria. Io punterei sulla Conference, mi auguro sia anche il discorso della proprietà. Il derby sia un passaggio di un percorso più ampio».

MOURINHO – «Ci aspettavamo il taumaturgo che potesse risolvere le cose di colpo. Poi se lasci il cuore e pensi, si capisci che serve un ragionamento di sistema. A Mou va dato tempo, è in una fase nuova della sua carriera. Resta un tecnico da scontro, ma oggi è anche chioccia. La Primavera produce talenti a costo zero: crescerli senza farci cassa è il più grande acquisto per il futuro».

ABRAHAM–IMMOBILE – «Possono lasciare il segno. Immobile è complicato da fermare, Abraham qui ha fatto il cambio di passo, è esploso e spero possa restare a lungo».