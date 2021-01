Derby social, Cataldi: «Piccola squadra. Amichevole»

La storia su Instagram di Danilo Cataldi

Danilo Cataldi non ha giocato nel derby della Capitale, causa infortunio. Dalla panchina però non sono mancate le urla del numero 32, che nel finale di partita ha accompagnato tutte le giocate dei biancocelesti sgolandosi al fianco di Inzaghi. Il centrocampista della Lazio ha subito commentato su Instagram a fine partita il 3-0 della squadra, con tre lapidarie parole affidate ad una story. «Piccola squadra. Amichevole», si legge su sfondo nero. Chiara l’allusione alle parole che in settimana avevano scaldato la stracittadina.