Delio Rossi torna su Lazio-Fiorentina: «Milenkovic? Poca attenzione e…»

Non ha dubbi Delio Rossi, l’ex allenatore della Lazio è tornato su Lazio-Fiorentina e il rigore provocato da Milenkovic

Fa ancora discutere quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato tra Lazio e Fiorentina. Lo sa bene l’ex allenatore Delio Rossi che è per TMW Radio è tornato sulla partita e l’errore da rigore di Milenkovic.

IL COMMENTO – «Io parto dal presupposto che il difensore deve saper difendere, come il portiere parare. La migliore caratteristica di un difensore è l’attenzione, che va tenuta per tutta la partita. A me Milenkovic sembra un po’ come Ibanez. Ha grandissime qualità ma non tiene sempre l’attenzione al massimo. Questo spiegherebbe anche il perché non è mai stato attenzionato».