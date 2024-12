Dele-Bashiru Lazio, la mossa di Baroni paga: il gol dell’1-0, ma quell’occasione sprecata nel finale…

Le pagelle di Dele-Bashiru nel pari contro l’Atalanta: il centrocampista è la chiave per Baroni e lui lo ripaga con il gol

Dele-Bashiru era la carta a sorpresa di Baroni per affrontare l’Atalanta e per rinforzare il centrocampo della Lazio. Il nigeriano risponde segnando il gol dell’1-0 e andando vicino, in complicità con Dia, al 2-0. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il suo movimento tra le linee mette in crisi l’Atalanta per tutto il primo tempo. Il gol nasce proprio da uno di questi movimenti. Cala un pochino nella ripresa».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Un rimbalzo, due, poi il destro che buca Carnesecchi. Sfugge a De Roon, sorprende alle spalle la difesa: non è il colpo del ko solo per la distrazione finale».

TUTTOSPORT 7 – «Sfugge a de Roon e realizza lo 0-1, sempre in movimento, crea scompiglio soprattutto nel primo tempo».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Secondo gol in campionato dopo quello realizzato contro il Bologna. Prende il tempo ai centrali dell’Atalanta e con la palla di Rovella arriva davanti a Carnesecchi che buca con un destro potente».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Un gran gol, poco da dire: l’inserimento vincente e la battuta precisa. Poi nella ripresa l’errore – in complicità con Dia – che costa il 2-0. Cosa non da poco».

LA REPUBBLICA 7 – «La persona giusta al momento giusto nel posto giusto. La serata è sua».