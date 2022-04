Il giornalista Paolo De Paola, per le frequenze di TMW Radio, ha parlato del momento della Lazio: ecco le sue parole

Per TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato il momento della Lazio, dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco le sue parole:

«Sarri è ambiguo, ma la Lazio comunque non gioca male, non è messa male in campo. Il problema è la rosa limitata che gli hanno messo a disposizione».