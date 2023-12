Adani, che attacco a De Laurentiis: «Con che criterio ha scelto Rudi Garcia?»

Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha duramente criticato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: le dichiarazioni

Ospite alla Domenica Sportiva, Daniele Adani ha dichiarato:

«Con che criteri De Laurentiis ha scelto Garcia? Era difficile peggiorare una squadra quasi perfetta in questo modo, ma il presidente ci è riuscito. Questa squadra ha dominato in Italia e a tratti in Europa e, unica tra la grandi, ha cambiato allenatore e anche il direttore sportivo, quest’ultimo non per scelta ma perché il percorso con Giuntoli era avviato. Potenzialmente il Napoli poteva aprire un ciclo, ma sta facendo male».