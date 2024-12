D’Amico (ds Atalanta): «Lazio avversario difficile. Il primo posto ci rende orgogliosi, ma è ancora lunga»

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, ha parlato così della partita di questa sera contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio–Atalanta, Tony D’Amico ha parlato così del mercato e del match di questa sera:

PAROLE – «Credo che il primo posto ci rende orgogliosi ma dobbiamo ancora terminare il girone d’andata, è ancora lunga. Stasera avremo un avversario difficile da affrontare e daremo il massimo. Tre anni fa ho avuto la fortuna di arrivare in questo club così ben strutturato. Ho gli strumenti per fare bene e per dare il massimo, mi ritengo fortunato. l’Atalanta negli anni è sempre stata brava ad individuare giocatori. Come Lookman ci sono stati tanti esempi. Gasperini stupisce tutti ogni anno valorizzando questi giocatori. Ci piacerebbe essere una macchina perfetta ma sappiamo di non esserlo. Se avremo opportunità nel mercato di gennaio le coglieremo».