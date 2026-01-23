La Curva Nord risponde a Lotito: «Per amore della Lazio, per rispetto dei laziali» – IL COMUNICATO

La Curva Nord e gli altri gruppi organizzati rispondono al comunicato diramato dal presidente Claudio Lotito ed annunciano la propria decisione in vista di Lazio-Genoa

Si è fatta attendere per poche ore la risposta del tifo organizzato biancoceleste al comunicato diramato nella serata di ieri dalla Società Sportiva Lazio. Nel quale il presidente Claudio Lotito ha annunciato di aver esposto addirittura segnalazioni e denunce.

A questo punto la mossa del club ha permesso alla Curva Nord di rompere gli indugi: i gruppi organizzati non presenzieranno allo Stadio per Lazio-Genoa in programma venerdì 30 gennaio e per il proseguo della stagione la decisione sarà presa di volta in volta. Nelle parole della parte più calda del tifo laziale vengono ribaditi i concetti di amore e rispetto, concetti dimenticati dalla presidenza. Questo il comunicato:

SCELTE DOLOROSE – «In questo periodo in cui frustrazione ed isterismi governano i social, siamo obbligati a fare delle scelte, per noi dolorose, in risposta ad una società che non riesce ad essere rispettosa delle scelte dei propri tifosi, sangue e cuore della Lazio stessa».

CONTRO LA COSTITUZIONE – «Il comunicato diffuso nella serata di ieri dalla SS Lazio oltre ad essere minaccioso ed oltremodo offensivo nei riguardi della tifoseria biancoceleste, viole quello che è il diritto costituzionalmente sancito dall’art. 21 di poter esprimere il proprio pensiero di dissenso attraverso la parola, lo scritto o altre forme di pubblicazione: Costituzione che ogni Senatore della Repubblica dovrebbe conoscere»

NON PRESENZIARE A LAZIO-GENOA – «Nonostante la nostra ferma convinzione di non abbandonare lo stadio in maniera definitiva, ci sentiamo in dovere di NON PRESENZIARE sugli spalti di Lazio-Genoa e di decidere passo dopo passo l’evoluzione di una contestazione ormai troppo stretta nelle vesti dei soli 15 minuti del primo tempo di ogni partita».

OGNI TIFOSO E’ LIBERO – «Ogni tifoso è libero di scegliere ciò che ritiene sia meglio fare nel rispetto della propria coscienza: la nostra ci impone, dopo questo comunicato, di fugare quei dubbi che prima della sua uscita avevamo e di conseguenza NON ENTRARE».

APPUNTAMENTO A PONTE MILVIO – «Per tutti coloro che liberamente decideranno di non entrare, diamo appuntamento dalle ore 18:00 a Ponte Milvio per ascoltare tutti insieme la cronaca della partita e tifare Lazio come solo noi sappiamo fare».

Il comunicato si chiude con SE I LAZIALI SONO UNITI NON SARANNO MAI SCONFITTI e viene firmato da tutti i gruppi organizzati, comprendendo dunque quelli di Curva Nord, Distinti Nord e Tribuna Tevere.